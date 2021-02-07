Стали известны имена погибших военных, которые подорвались на Донбассе

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Ракурс

На Донбассе погибли двое украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка, стали известны их имена.

С грустью сообщаем, что 6 февраля в районе населенного пункта Новомихайловка, во время выдвижения на взводный опорный пункт трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве. От полученных ранений двое наших ребят погибли, — сообщили на странице 28 механизированной бригады в Facebook.

Также назвали имена погибших военных — умерли старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный. Третий военнослужащий находится в больнице.

Владимир Зеленский никак не прокомментировал смерть украинских военных, вчера он общался с полярниками по случаю 25-й годовщины антарктической станции «Академик Вернадский».

Напомним, 6 февраля трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на взводный опорный пункт. От полученных ранений двое защитников погибли на месте.