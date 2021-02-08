Снегопады в Украине — отменены авиарейсы и ограничено движение на дорогах

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Снегопады в Украине, которые начались прошлой ночью, послужили причиной ограничения движения транспорта на дорогах, а также отмены авиарейсов. В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили о гололедице, метелях и налипании мокрого снега в западных, северных, центральных и южных областях.

Синоптики объявили желтый уровень опасности в западных областях Украины. Так, международный аэропорт «Львов» сообщил об отмене рейсов «Стамбул — Львов — Стамбул» и «Львов — Борисполь» из-за метеоусловий.

В то же время Министерство внутренних дел ограничило движение на дорогах госзначения во Львовской области до 3.00 8 февраля:

М-06 Киев — Чоп км 432 + 877 — км 622 + 256 м;

М-10 Львов — Краковец;

М-11 Львов — Шегини;

М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская;

Западный объезд Львова;

Подъезд к Львову;

Н-09 Мукачево — Львов.

По состоянию на 7.00 наблюдается местами небольшой снег во Львовской (снежный покров до 30 см), Кировоградской (4 см), Днепропетровской (2 см), Полтавской (1 см), Волынской (7 см), Житомирской (10 см), Киевской (5 см), Черкасской (25 см), Тернопольской (11 см), Хмельницкой (10 см), Ровенской (6 см) областях и Киеве (2 см), — отметили в ГСЧС.

По информации «Укрэнерго», обесточивание населенных пунктов отсутствует.

Прогноз погоды на 8 февраля

Днем снег, метели, в западных, северных и центральных областях пройдет сильный снег, на юге страны и в Карпатском регионе — мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед, на Закарпатье — сильный дождь. На дорогах гололедица.

Ветер восточный, 7−12 м/с, порывы до 15−20 м/с. Температура 2−7° мороза, в северной части до 10° мороза, в южных областях и на Прикарпатье 1−6° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области 7−12° тепла. На Киевщине сильный снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7−12 м/с, порывы 15−18 м/с. Температура 7−10° мороза.

Для мониторинга ситуации на случай осложнения погодных условий ГСЧС обустроила передвижные пункты обогрева в Ивано-Франковской области на Вышковском, Яблуницком, Буковецком и Кривопильском перевалах.