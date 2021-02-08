Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Кольоровий сніг випав у Європі – метеорологи пояснили причину. Фото: Instagram

Кольоровий сніг випав у Європі — метеорологи пояснили причину (ФОТО)

8 лют 2021, 12:27
999

Кольоровий сніг випав на вихідних у Чехії та Словаччині — опади мають рожеве та помаранчеве забарвлення.

Над Сахарою внаслідок вітрів у повітря потрапила велика кількість часток пилу, який завдяки південному повітряному потоку досяг старого континенту. Частки пилу в повітрі обмили опади й на снігу їх добре видно, — пояснила причину явища метеоролог Дагмар Гонсова, повідомили у Словацькому гідрометеорологічному інституті.

Особливо мальовничими з кольоровим сніговим покриттям виглядають лижні траси й зимові санаторії в горах.

Таким снігом у суботу засипало й інші країни Європи, зокрема іспанські Піренеї, Францію, Швейцарію, австрійський Тироль.

Кольоровий сніг випав у Європі – метеорологи пояснили причину. Фото: Instagram

Кольоровий сніг випав у Європі – метеорологи пояснили причину. Фото: Instagram

Кольоровий сніг випав у Європі – метеорологи пояснили причину. Фото: Instagram

Кольоровий сніг випав у Європі – метеорологи пояснили причину. Фото: Instagram

Кольоровий сніг випав у Європі – метеорологи пояснили причину. Фото: Instagram

Кольоровий сніг випав у Європі – метеорологи пояснили причину. Фото: Instagram


Кольоровий сніг випав у Європі – метеорологи пояснили причину. Фото: Instagram

Нагадаємо, шторм «Дарсі» вдарив потужними снігопадами та суворими температурами на Європу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів