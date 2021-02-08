Кольоровий сніг випав у Європі — метеорологи пояснили причину (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n150101-kolorovyy-snig-vypav-u-ievropi-meteorology-poyasnyly-prychynu-foto.htmlРакурс
Кольоровий сніг випав на вихідних у Чехії та Словаччині — опади мають рожеве та помаранчеве забарвлення.
Над Сахарою внаслідок вітрів у повітря потрапила велика кількість часток пилу, який завдяки південному повітряному потоку досяг старого континенту. Частки пилу в повітрі обмили опади й на снігу їх добре видно, — пояснила причину явища метеоролог Дагмар Гонсова, повідомили у Словацькому гідрометеорологічному інституті.
Особливо мальовничими з кольоровим сніговим покриттям виглядають лижні траси й зимові санаторії в горах.
Таким снігом у суботу засипало й інші країни Європи, зокрема іспанські Піренеї, Францію, Швейцарію, австрійський Тироль.
Нагадаємо, шторм «Дарсі» вдарив потужними снігопадами та суворими температурами на Європу.