Кольоровий сніг випав у Європі – метеорологи пояснили причину. Фото: Instagram

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Ракурс

Кольоровий сніг випав на вихідних у Чехії та Словаччині — опади мають рожеве та помаранчеве забарвлення.

Над Сахарою внаслідок вітрів у повітря потрапила велика кількість часток пилу, який завдяки південному повітряному потоку досяг старого континенту. Частки пилу в повітрі обмили опади й на снігу їх добре видно, — пояснила причину явища метеоролог Дагмар Гонсова, повідомили у Словацькому гідрометеорологічному інституті.

Особливо мальовничими з кольоровим сніговим покриттям виглядають лижні траси й зимові санаторії в горах.

Таким снігом у суботу засипало й інші країни Європи, зокрема іспанські Піренеї, Францію, Швейцарію, австрійський Тироль.

Нагадаємо, шторм «Дарсі» вдарив потужними снігопадами та суворими температурами на Європу.