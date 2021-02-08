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Ракурс
Цветной снег выпал в Европе – метеорологи объяснили причину. Фото: Instagram

Цветной снег выпал в Европе — метеорологи объяснили причину (ФОТО)

8 фев 2021, 12:27
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Цветной снег выпал на выходных в Чехии и Словакии — осадки окрасились в розовый и оранжевый цвета.

Над Сахарой вследствие ветров в воздух попало большое количество частиц пыли, которая благодаря южному воздушному потоку достигла европейского континента. Частицы пыли в воздухе обмыли осадки и на снегу их хорошо видно", — объяснила причину явления метеоролог Дагмар Гонсова, сообщили в Словацком гидрометеорологическом институте.

Особенно живописными под цветным снежным покрытием выглядят лыжные трассы и зимние санатории в горах.

Таким снегом в субботу засыпало и другие страны Европы, в частности испанские Пиренеи, Францию, Швейцарию, австрийский Тироль.

Цветной снег выпал в Европе – метеорологи объяснили причину. Фото: Instagram

Цветной снег выпал в Европе – метеорологи объяснили причину. Фото: Instagram

Цветной снег выпал в Европе – метеорологи объяснили причину. Фото: Instagram

Цветной снег выпал в Европе – метеорологи объяснили причину. Фото: Instagram

Цветной снег выпал в Европе – метеорологи объяснили причину. Фото: Instagram

Цветной снег выпал в Европе – метеорологи объяснили причину. Фото: Instagram


Цветной снег выпал в Европе – метеорологи объяснили причину. Фото: Instagram

Напомним, шторм «Дарси» обрушился мощными снегопадами и суровыми температурами на Европу.

Источник: Ракурс


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