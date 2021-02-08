Снежный шторм «Дарси» засыпал Германию, Британию и Нидерланды

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Шторм «Дарси» обрушился мощными снегопадами и суровыми температурами на Европу. В некоторых странах «Зверь с востока» принес сильные морозы, метели и порывы ветра, из-за чего наблюдаются перебои с электроэнергией, а также проблемы на дорогах и отмена авиарейсов.

В Нидерландах зимняя буря нарушила железнодорожное и автомобильное движение, сообщает Dutch News.

Шторм начался в ночь на воскресенье. В Нидерландах на дороги уже высыпали 17 тыс. т соли, чтобы предотвратить образование снежных заносов. Вместе с тем, из-за сложных погодных условий произошло множество аварий. Метеорологическое бюро KNMI объявило «красное» предупреждение об опасности.

Власти в ряде стран Европы рекомендовали людям оставаться дома, если их поездки не являются абсолютно необходимыми.

В свою очередь, в Германии наблюдаются самые сильные метели за последнее десятилетие. Синоптики прогнозируют, что шторм «Дарси» принесет в Британию фут снега и суровые температуры до -10C, а также ветер со скоростью 50 миль/час. Метеорологическое бюро предупредило о «желтом» уровне опасности и «значительном разрушительном снегопаде» в Лондоне, Восточной Англии и Кенте.