НБУ укрепил курс гривны. Фото:

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Ракурс

Официальный курс гривны на 8 февраля установил Национальный банк Украины.

По состоянию на сегодняшнее утро национальная валюта установлена на уровне 27 грн 77 коп. по отношению к доллару. А еще 5 декабря 1 долл. стоил 27 грн 77 коп. Таким образом гривна укрепилась на 11 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара снижается шестой день подряд, а гривна укрепляется. Последний раз национальная валюта так уверенно себя чувствовала на валютном рынке 17 декабря 2020 года.

По прогнозу группы ICU, к концу февраля курс гривны может укрепиться весьма ощутимо, достигнув 27 грн 50 коп. за 1 долл.

По информации ресурса Minfin, предыдущий банковский день, 5 февраля, прошел положительно для национальной валюты. Нацбанк трижды выходил на рынок с интервенциями по покупке доллара и покупал валюту в начале по 27 грн 78 коп, потом по 27 грн 74 коп, а впоследствии и по 27 грн 72 коп. Отмечается, что гривна укрепилась через нерезидентные продажи валюты, поскольку часть крупных экспортеров не спешили того дня продавать всю валютную выручку при таком рынке и перенесли свои заявки на другие дни.

Напомним, 5 февраля Национальный банк Украины установил курс гривны на уровне 27 грн 88 коп. за 1 долл.