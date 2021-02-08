Погода в Украине. Фото: Радіотрек

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Снегопады в Украине вызвали ограничение и прекращение движения транспорта на дорогах.

8 февраля сильный снег будет идти в западных и центральных областях. В Житомирской, Киевской и Черниговской областях прирост снега 20—30 см. В Ровенской, Волынской, Львовской областях — 30−40 см, сообщает украинский Гидрометцентр.

На Прикарпатье и в южных областях снег перейдет в дождь. На Закарпатье дождь будет идти весь день, на дорогах ожидается гололедица.

По всей Украине порывы ветра составят 15−20 м/с. В центре и на западе метели, а также снежные заносы.

Спасатели просят граждан воздержаться от поездок на авто и не оставлять транспорт вдоль дорог, чтобы не мешать коммунальщикам.

Уже вторые сутки патрульные Львовской области контролируют, чтобы все автодороги были проездными.

Полицейские обеспечивают при необходимости регулирование дорожного движения, чтобы спецтехника могла беспрепятственно расчищать дороги и помогают водителям, которые оказались в снежных ловушках.

Перечень дорог на которых вводится ограничение движения:

М-06 Киев — Чоп км 432 + 877 — км 622 + 256 м;

М-10 Львов — Краковец;

М-11 Львов — Шегини;

М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская;

Западный обход города Львова;

Подъезд к городу Львов;

Н-09 Мукачево — Львов;

Н-17 Львов — Луцк по всей протяженности;

Р-15 Ковель — Жолква от границы области в Червоноград.

С 15.00 будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев, ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.

Также в связи с оттепелью и осадками 8−9 февраля ожидается повышение уровней воды на реках в западных областях Украины.

По состоянию на 8.20 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет 3° мороза, ветер юго-западный 14−15 м/с, мелкий снег.

«Укрзализныця» сообщила, что работает в штатном режиме, задержек поездов не зафиксировано. За последние сутки очистили от снега почти 5,2 тыс. стрелочных переводов и 143 пассажирских платформы.

Напомним, снегопады в Украине, которые начались прошлой ночью, послужили причиной ограничения движения транспорта на дорогах, а также отмены авиарейсов.