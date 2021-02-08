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Погода в Украине. Фото: Радіотрек

Снегопады в Украине — на каких дорогах ограничили движение транспорта (ФОТО, ВИДЕО)

8 фев 2021, 10:34
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Снегопады в Украине вызвали ограничение и прекращение движения транспорта на дорогах.

8 февраля сильный снег будет идти в западных и центральных областях. В Житомирской, Киевской и Черниговской областях прирост снега 20—30 см. В Ровенской, Волынской, Львовской областях — 30−40 см, сообщает украинский Гидрометцентр.

На Прикарпатье и в южных областях снег перейдет в дождь. На Закарпатье дождь будет идти весь день, на дорогах ожидается гололедица.

По всей Украине порывы ветра составят 15−20 м/с. В центре и на западе метели, а также снежные заносы.

Спасатели просят граждан воздержаться от поездок на авто и не оставлять транспорт вдоль дорог, чтобы не мешать коммунальщикам.

Тротуары в Одессе, фото – Думская

Дороги в Одессе, фото – Думская

Уже вторые сутки патрульные Львовской области контролируют, чтобы все автодороги были проездными.

Полицейские обеспечивают при необходимости регулирование дорожного движения, чтобы спецтехника могла беспрепятственно расчищать дороги и помогают водителям, которые оказались в снежных ловушках.

Перечень дорог на которых вводится ограничение движения:

  • М-06 Киев — Чоп км 432 + 877 — км 622 + 256 м;
  • М-10 Львов — Краковец;
  • М-11 Львов — Шегини;
  • М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская;
  • Западный обход города Львова;
  • Подъезд к городу Львов;
  • Н-09 Мукачево — Львов;
  • Н-17 Львов — Луцк по всей протяженности;
  • Р-15 Ковель — Жолква от границы области в Червоноград.

Дороги во Львове, фото – Нацполиция

Дороги во Львове, фото – Нацполиция

Дороги во Львове, фото – Нацполиция

С 15.00 будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев, ограничение будет действовать до улучшения погодных условий.

Также в связи с оттепелью и осадками 8−9 февраля ожидается повышение уровней воды на реках в западных областях Украины.

По состоянию на 8.20 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет 3° мороза, ветер юго-западный 14−15 м/с, мелкий снег.

Гора Поп Иван, фото – Facebook


«Укрзализныця» сообщила, что работает в штатном режиме, задержек поездов не зафиксировано. За последние сутки очистили от снега почти 5,2 тыс. стрелочных переводов и 143 пассажирских платформы.

Напомним, снегопады в Украине, которые начались прошлой ночью, послужили причиной ограничения движения транспорта на дорогах, а также отмены авиарейсов.

Источник: Ракурс


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