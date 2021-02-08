Погода в Україні. Фото: Радіотрек

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Снігопади в Україні спричинили обмеження та припинення руху транспорту на дорогах.

8 лютого сильний сніг буде йти в західних і центральних областях. У Житомирській, Київській і Чернігівській областях приріст снігу 20—30 см. У Рівненській, Волинській, Львівській областях — 30−40 см, повідомляє український Гідрометцентр.

На Прикарпатті та в південних областях сніг перейде в дощ. На Закарпатті дощ буде йти весь день, на дорогах очікується ожеледиця.

По всій Україні пориви вітру становитимуть 15—20 м/с. У центрі та на заході хуртовини, а також снігові замети.

Рятувальники просять громадян утриматися від поїздок на авто і не залишати транспорт уздовж доріг, щоб не заважати комунальникам.

Вже другу добу патрульні Львівської області контролюють, аби всі автошляхи були проїзними.

Поліцейській забезпечують за необхідності регулювання дорожнього руху, аби спецтехніка могла безперешкодно розчищати автошляхи та допомагають водіям, які опинилися в снігових пастках.

Перелік доріг на яких вводиться обмеження руху:

М-06 Київ — Чоп км 432+877 — км 622+256 м;

М-10 Львів — Краковець;

М-11 Львів — Шегині;

М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська;

Західний обхід міста Львова;

Під’їзд до міста Львова;

Н-09 Мукачево — Львів від Нових Стрілищ — до Львова;

Н-17 Львів — Луцьк по усій протяжності;

Р-15 Ковель — Жовква від межі області до Червонограда.

З 15.00 буде обмежено в’їзд великогабаритного транспорту до Києва, обмеження діятиме до покращення погодних умов.

Також у зв’язку з відлигою та опадами 8−9 лютого очікується підвищення рівнів води на річках у західних областях України.

Станом на 8.20 на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря складає 3° морозу, вітер південно-західний 14−15 м/с, дрібний сніг.

«Укрзалізниця» повідомила, що працює у штатному режимі, затримок поїздів не зафіксовано. За останню добу очистили від снігу майже 5,2 тис. стрілочних переводів і 143 пасажирські платформи.

Нагадаємо, снігопади в Україні, які розпочалися минулої ночі, спричинили обмеження руху транспорту на дорогах, а також скасування авіарейсів.