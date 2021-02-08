Суддя Вовк не боїться примусового приводу і проігнорує засідання Антикорупційного суду

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У справі Окружного адмінсуду 8 лютого має відбутися засідання ВАКС, на якому голові ОАСК Павлу Вовку оберуть запобіжний захід. Вовк заявив, що не боїться примусового приводу і проігнорує засідання Антикорупційного суду.

Голова ОАСК уранці 8 лютого прокоментував дивне, на його думку, рішення ВАКС, який постановив доставити його до суду примусово. Голова ОАСК назвав його «абсолютно незаконним» з кількох причин.

По-перше, є рішення суду про те, що «справа суддів» не підслідна НАБУ, а, отже, не може розглядатися у ВАКС. НАБУ розслідує виключно корупцію, а не «захоплення влади». По-друге, в провадженні щодо «захоплення влади» в справах Майдану я не маю процесуального статусу підозрюваного. Є відповідне рішення суду і ухвала ВРП. По-третє, норми КПК розмежовують поняття судді та слідчого судді. Законом не передбачений привід до слідчого судді. Не було і немає належного повідомлення про дату та час судового засідання. Також є багато інших процедурних порушень, на які доведеться давати відповідь слідчому судді, — написав Вовк на своїй сторінці у Фейсбук.

Суддя оголосив, що проігнорує рішення ВАКС і не прийде на засідання, хоч і припускає, що його знову оголосять в розшук.

У Вищому антикорупційному суді на 8 лютого заплановане засідання з обрання запобіжного заходу голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку. Прокурори проситимуть для нього заставу у 3 млн грн. Арештовувати суддю ОАСК не дозволила Вища рада правосуддя.

Минулого тижня суддя Біцюк дозволив примусово доставити Вовка до суду, бо той уже кілька місяців цілковито ігнорує усі виклики.

Засідання має розпочатися о 15.00.

Нагадаємо, що Вовка і низку інших суддів ОАСК підозрюють у створенні злочинної організації і захопленні влади. Вища рада правосуддя, попри оголошену НАБУ підозру, не дозволила затримувати суддів і не відсторонила їх від роботи.

Востаннє Вовку оголосили підозру, підкарауливши його біля ліфту.