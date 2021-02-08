Судья Вовк не боится принудительного привода и проигнорирует заседание Антикоррупционного суда

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В деле Окружного админсуда 8 февраля должно состояться заседание ВАКС, на котором главе ОАСК Павлу Вовку изберут меру пресечения. Вовк заявил, что не боится принудительного привода и проигнорирует заседание Антикоррупционного суда.

Председатель ОАСК утром 8 февраля прокомментировал странное, по его мнению, решение ВАКС, который постановил доставить его в суд принудительно. Председатель ОАСК назвал его «абсолютно незаконным» по нескольким причинам.

Во-первых, есть решение суда о том, что «дело судей» не подследственно НАБУ, а, следовательно, не может рассматриваться в ВАКС. НАБУ расследует исключительно коррупцию, а не «захват власти». Во-вторых, в производстве по «захвату власти» в делах Майдана у меня нет процессуального статуса подозреваемого. Есть соответствующее решение суда и постановление ВСП. В-третьих, нормы УПК разграничивают понятия судьи и следственного судьи. Законом не предусмотрен привод к следственному судье. Не было и нет надлежащего уведомления о дате и времени судебного заседания. Также есть много других процедурных нарушений, на которые придется давать ответ следственному судье, — написал Вовк на своей странице в Фейсбук.

Судья объявил, что проигнорирует решение ВАКС и не придет на заседание, хотя и предполагает, что его снова объявят в розыск.

В Высшем антикоррупционном суде на 8 февраля запланировано заседание по избранию меры пресечения председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку. Прокуроры будут просить для него залог в 3 млн грн. Арестовывать судью ОАСК не разрешил Высший совет правосудия.

На прошлой неделе судья Бицюк разрешил принудительно доставить Вовка в суд, потому что тот уже несколько месяцев игнорирует вызовы.

Заседание должно начаться в 15.00.

Напомним, что Вовка и ряд других судей ОАСК подозревают в создании преступной организации и захвате власти. Высший совет правосудия, несмотря на объявленное НАБУ подозрение, не позволил задерживать судей и не отстранил их от работы.

Последний раз Вовку объявили подозрение, подкараулив его у лифта.