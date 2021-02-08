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Ракурс
Визит Борреля в Москву — РФ отвергла «руку дружбы», протянутую ЕС

Визит Борреля в Москву — РФ отвергла «руку дружбы», протянутую ЕС

8 фев 2021, 10:07
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Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза, на минувшей неделе посетил Москву с официальным визитом, который многие аналитики и эксперты назвали катастрофическим и провальным. По завершению этого визита главный дипломат Брюсселя заявил, что Евросоюз и Россия двигаются в разные стороны, а Москва видит экзистенциальную угрозу в демократических ценностях.

Он также призвал ЕС отреагировать на высылку трех европейских дипломатов из РФ и не исключил санкций. Свою позицию Боррель изложил на странице в Твиттер и официальном блоге.

В свою очередь, европейские специалисты по России, а также многие политики назвали попытку Борреля протянуть России руку позорным провалом. Кроме этого, Брюссель сейчас рассматривает новые санкции против топ-чиновников РФ как ответ на преследования Алексея Навального и подавление мирных акций протеста.

Сам Боррель объясняет, что поехал в Москву, поскольку, с одной стороны, уверен, что контакты с ней нужно поддерживать, а с другой — чтобы «собрать информацию перед саммитом ЕС», который должен состояться в конце марта.

Британская газета Telegraph назвала встречу Борреля с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым «унизительным».


Лавров играл по своим правилам и получил все, что хотел, — сказал европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным.

Источник: Ракурс


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