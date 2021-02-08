«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» выдали исторический матч — видео разгрома Клоппа

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Ракурс

«Манчестер Сити» на выезде разгромил «Ливерпуль» в матче 23 тура чемпионата Англии со счетом 4:1, причем все голы были забиты во втором тайме. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола сравнялся с наставником мерсисайдцев Юргеном Клоппом по количеству побед в матчах друг против друга.

Испанский и немецкий специалисты провели между собой 21 матч и завоевали по девять побед, еще три матча завершились вничью.

Гвардиола и Клопп, кроме Премьер-лиги, также встречались в Бундеслиге. С 2013 по 2015 годы наставники возглавляли «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».

Антигероем матча стал вратарь мерсисайдского клуба Алиссон Бекер. В игре Алиссон допустил две грубые ошибки, которые привели к пропущенным голам. Клопп после матча сразу успокоил своего вратаря, написав, что его надо поддержать, а ошибки бывают у всех.

В нынешнем сезоне 28-летний Алиссон провел за «Ливерпуль» 24 матча во всех турнирах и пропустил 25 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

«Ливерпуль» проиграл три домашних матча подряд в чемпионате впервые с 1963 года. Трижды подряд мерсисайдского клуб не проигрывал на «Энфилде» в рамках национального первенства с 1963 года.

Ранее команда Юргена Клоппа проиграла дома «Брайтону» (0:1) и «Бернли» (0:1). Всего же «Ливерпуль» не побеждает на своей арене уже пять матчей подряд — три поражения, две ничьи.

А серию из трех поражений «Ливерпуль» не выдавал дома в течение 68 матчей.

После 23 туров «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги и отстает от лидера «Манчестер Сити» на 10 очков.

«Ливерпуль» сейчас выдает и самый большой спад чемпиона Англии в истории. Команда набрала всего 40 очков в 23 стартовых турах текущего розыгрыша английской Премьер-лиги. В прошлом сезоне по итогам аналогичного периода «красные» имели в своем активе 67 баллов в чемпионате.

Тренер «горожан» Гвардиола тем временем установил личный рекорд в тренерской карьере. Ранее испанский наставник никогда не выигрывал 14 встреч подряд ни с «Сити», ни с «Баварией», ни с «Барселоной». 13 побед подряд Гвардиола завоевал во главе мюнхенской команды в сезоне 2013/14.