«Ліверпуль» та «МанСіті» видали історичний матч — відео розгрому Клоппа

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«Манчестер Сіті» на виїзді розгромив «Ліверпуль» у матчі 23 туру чемпіонату Англії з рахунком 4:1, причому всі голи було забито в кінцівці гри. Головний тренер «городян» Хосеп Гвардіола зрівнявся з наставником мерсисайдців Юргеном Клоппом за кількістю перемог в матчах один проти одного.

Іспанський і німецький фахівці провели між собою 21 матч і здобули по дев’ять перемог, ще три матчі завершилися внічию.

Гвардіола і Клопп, крім Прем'єр-ліги, також зустрічалися в Бундеслізі. З 2013 по 2015 роки наставники очолювали «Баварію» і дортмундську «Боруссію».

Антигероєм матчу став воротар мерсисайдського клубу Аліссон Бекер. У грі Аліссон припустився двох грубих помилок, які призвели до пропущених голів. Клопп після матчу відразу заспокоїв свого воротаря, написавши, що його треба підтримати, а помилки бувають у всіх.

У нинішньому сезоні 28-річний Аліссон провів за «Ліверпуль» 24 матчі у всіх турнірах і пропустив 25 голів. Його контракт з клубом діє до літа 2024 року.

«Ліверпуль» програв три домашні матчі поспіль в чемпіонаті вперше з 1963 року. Тричі поспіль мерсисайдського клуб не програвав на «Енфілді» в рамках національної першості з 1963 року.

Раніше команда Юргена Клоппа програла вдома «Брайтону» (0:1) і «Бернлі» (0:1). Всього ж «Ліверпуль» не перемагає на своїй арені вже п’ять матчів поспіль — три поразки, дві нічиї.

До серії з трьох поразок «Ліверпуль» не програвав удома впродовж 68 матчів.

Після 23 турів «Ліверпуль» займає четверте місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги і відстає від лідера «Манчестер Сіті» на 10 очок.

«Ліверпуль» наразі видає найбільший спад чемпіона Англії в історії. Команда набрала лише 40 очок в 23 стартових турах поточного розіграшу англійської Прем'єр-ліги. У минулому сезоні за підсумками аналогічного періоду «червоні» мали в своєму активі 67 балів в чемпіонаті.

Тренер «городян» Гвардіола тим часом встановив особистий рекорд в тренерській кар'єрі. Раніше іспанський наставник ніколи не вигравав 14 зустрічей поспіль ні з «Сіті», ні з «Баварією», ні з «Барселоною». 13 перемог поспіль Гвардіола брав на чолі мюнхенської команди в сезоні 2013/14.