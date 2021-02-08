Візит Борреля в Москву — Росія відкинула «руку дружби», простягнуту ЄС

https://racurs.ua/ua/n150089-vizyt-borrelya-v-moskvu-rosiya-vidkynula-ruku-drujby-prostyagnutu-ies.html

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Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу, минулого тижня відвідав Москву з офіційним візитом, який багато аналітиків і експерти назвали катастрофічним та провальним. По завершенню цього візиту головний дипломат Брюсселя заявив, що Євросоюз і Росія рухаються в різні боки, а Москва бачить екзистенціальну загрозу у демократичних цінностях.

Він також закликав ЄС відреагувати на висилку трьох європейських дипломатів з Росії і не виключив санкцій. Свою позицію Боррель виклав на сторінці у Твіттер і офіційному блозі.

Водночас європейські фахівці з РФ, а також багато політиків назвали спробу Борреля протягнути Росії руку ганебним провалом. Окрім цього, Брюссель зараз розглядає нові санкції проти топ-чиновників РФ як відповідь на переслідування Олексія Навального і придушення мирних акцій протесту.

Сам Боррель пояснює, що поїхав у Москву, оскільки, з одного боку, впевнений, що контакти з РФ потрібно підтримувати, а з іншого — щоб «зібрати інформацію перед самітом ЄС», який повинен відбутися наприкінці березня.

Британська газета Telegraph назвала зустріч Борреля з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим «принизливим».