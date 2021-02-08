НБУ зміцнив курс гривні. Фото:

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Ракурс

Офіційний курс гривні на 8 лютого встановив Національний банк України.

Станом на сьогоднішній ранок національна валюта встановлена на рівні 27 грн 77 коп. у відношенні до долара. А ще 5 грудня 1 дол. коштував 27 грн 77 коп. Таким чином гривня зміцнилася на 11 коп. у порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара знижується шостий день поспіль, а гривня укріплюється. Востаннє національна валюта так впевнено себе почувала на валютному ринку 17 грудня 2020 року.

За прогнозом групи ICU, до кінця лютого курс гривні може зміцнитися досить відчутно, досягнувши 27 грн 50 коп. за 1 дол.

За інформацією ресурсу Minfin, попередній банківський день, 5 лютого, пройшов позитивно для національної валюти. Нацбанк тричі виходив на ринок з інтервенціями з купівлі долара і купував валюту на початку по 27 грн 78 коп, потім по 27 грн 74 коп, а згодом і по 27 грн 72 коп. Зазначається, що гривня укріпилася через нерезидентні продажі валюти, оскільки частина великих експортерів не поспішали того дня продавати всю валютну виручку при такому ринку і перенесли свої заявки на інші дні.

Нагадаємо, 5 лютого Національний банк України встановив курс гривні на рівні 27 грн 88 коп. за 1 дол.