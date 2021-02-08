Сніговий шторм «Дарсі» засипав центральну і північну Європу

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Шторм «Дарсі» вдарив потужними снігопадами і суворими температурами на Європу. У деякі країни «Звір зі сходу» приніс сильні морози, хуртовини та пориви вітру, через що спостерігаються перебої з електроенергією, а також проблеми на дорогах і скасування авіарейсів.

У Нідерландах зимова буря призвела до часткової зупинки залізничного і автомобільного руху, повідомляє Dutch News.

Шторм почався в ніч на неділю. У Нідерландах на дороги вже висипали 17 тис. т солі, щоб запобігти утворенню снігових заметів. Разом з тим, через складні погодні умови сталося безліч аварій. Метеорологічне бюро KNMI оголосило «червоне» попередження про небезпеку.

Влада в низці країн Європи рекомендували людям залишатися вдома, якщо їх поїздки не є абсолютно необхідними.

Водночас у Німеччині спостерігаються найсильніші хуртовини за останнє десятиліття. Синоптики прогнозують, що шторм «Дарсі» принесе до Британії фут снігу і температури до -10C, а також вітер зі швидкістю 50 миль/год. Метеорологічне бюро попередило про «жовтий» рівень небезпеки і «значний руйнівний снігопад» в Лондоні, Східній Англії і Кенті.