Зеленский заявил о намерении вакцинироваться вместе с военными. Фото: Офис президента

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, готов ввести себе вакцину от коронавирусной болезни COVID-19.

Глава государства хочет получить прививку, когда будут вакцинировать военных. Скорее всего, это будет вакцина AstraZeneca. При этом президент готов делать прививку в прямом эфире. Об этом Зеленский заявил в интервью журналистам на форуме «Украина 30». Мероприятие транслировали в YouTube.

Но готов, если надо продемонстрировать, что я этого не боюсь. Точно буду вакцинироваться с нашими военными как верховный главнокомандующий. Я должен это делать. …Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, она безопасна, она нужна, — отметил он.

Как известно, летом 2020 года президент Владимир Зеленский, его жена Елена Зеленская и их сын Кирилл переболели коронавирусом. Болезнь Зеленского проходила в легкой форме, его поместили в изолированные палаты больницы «Феофания». Главе государства провели спецсвязь и оборудовали специальный кабинет.

Напомним, в Минздраве анонсировали старт массовой вакцинации украинцев с 15 февраля. Однако эта дата является ориентировочной и зависит от срока поставки препарата против COVID-19. Первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech уже выделены Украине в рамках инициативы COVAX и поступят в течение 14 дней. Ожидается, что в феврале прививки получат 367 тыс. украинских медиков и военных. Вакцинация является исключительно добровольной и будет проводиться бесплатно.

Полный курс вакцинации предусматривает введение двух доз препарата с временным промежутком от 14 суток. Прививки будут делать мобильные бригады на первом этапе, в дальнейшем начнут работать стационарные кабинеты при медучреждениях.