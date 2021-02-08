Зеленський заявив про намір вакцинуватися разом із військовими. Фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, готовий ввести собі вакцину від коронавірусної хвороби COVID-19.

Глава держави хоче отримати щеплення, коли вакцинуватимуть військових. Скоріше за все, це буде вакцина AstraZeneca. При цьому президент готовий робити щеплення у прямому ефірі. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю журналістам на форумі «Україна 30». Захід транслювали в YouTube.

Але готовий, якщо треба продемонструвати, що я цього не боюся. Точно буду вакцинуватися з нашими військовими як верховний головнокомандувач. Я повинен це робити. …Я готовий особистим прикладом, як і більшість світових лідерів, показати людям, що вакцинація важлива, вона безпечна, вона потрібна, — зазначив він.

Як відомо, влітку 2020 року президент Володимир Зеленський, його дружина Олена Зеленська та їхній син Кирило перехворіли коронавірусом. Хвороба Зеленського проходила в легкій формі, його помістили в ізольовані палати лікарні «Феофанія». Главі держави провели спецзв’язок і обладнали спеціальний кабінет.

Нагадаємо, у МОЗ анонсували старт масової вакцинації українців з 15 лютого. Однак ця дата є орієнтовною і залежить від терміну поставки препарату проти COVID-19. Перші 117 тис. доз вакцини Pfizer-BioNTech вже виділені Україні в рамках ініціативи COVAX і надійдуть протягом 14 днів. Очікується, що в лютому щеплення отримають 367 тис. українських медиків та військових. Вакцинація є виключно добровільною і буде проводитися безкоштовно.

Повний курс вакцинації передбачає введення двох доз препарату з часовим проміжком від 14 діб. Щеплення будуть робити мобільні бригади на першому етапі, надалі почнуть працювати стаціонарні кабінети при медустановах.