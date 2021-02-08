В «Укрзалізниці» розповіли, чи скасовуватимуть рейси. Фото: УЗ

https://racurs.ua/ua/n150121-snigova-burya-v-ukrayini-v-ukrzaliznyci-rozpovily-chy-skasovuvatymut-reysy.html

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Попри снігопади в Україні «Укрзалізниця» не скасовує жодного рейсу пасажирських поїздів.

Зі Львова до Києва 8 лютого відправляється 13 поїздів, при цьому спеціалісти пильно стежать за населеністю цих потягів і готові додавати місця у зв’язку з затримкою рейсів із львівського аеропорту імені Данила Галицького, повідомили у прес-службі компанії.

Усі поїзди відправлятимуться за графіком, зокрема і ті, що курсують через Волинську область, де наразі обмежено рух усього автотранспорту на деяких автомобільних дорогах, — йдеться у повідомленні.

Найближчими годинами Україну накриє сніговий циклон та хуртовини, через що очікуються перекриття доріг та закриття аеропортів протягом тижня, тому в разі необхідності кількість місць у поїздах збільшать.

Також продовжуються роботи з очищення залізничної інфраструктури від снігу, зокрема вокзалів та станцій.

Пасажири, які залишилися у Львові через тимчасове припинення авіарейсів з аеропорту, можуть обрати для подорожі поїзди. Наприклад, на поїзд № 716 Львів — Київ, який вирушає о 16.12, у продажу ще понад 230 місць. На поїзд № 746 Славське — Київ, який відправляється о 18.46, є ще понад 300 доступних місць. Також до послуг пасажирів нічні поїзди, — розповіли у прес-службі.



Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 8 лютого сильний сніг буде йти в західних і центральних областях.

У Житомирській, Київській і Чернігівській областях приріст снігу 20—30 см. У Рівненській, Волинській, Львівській областях — 30−40 см.