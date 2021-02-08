Тупицький. Фото: Схеми

https://racurs.ua/ua/n150120-dva-adminprotokoly-vid-nazk-distav-tupyckyy-yomu-prygadaly-dilyanku-u-krymu.html

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Олександр Тупицький, колишній очільник Конституційного суду України (КСУ), дістав одразу два адміністративні протоколи, які на нього склав голова Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков.

Суддя отримав адмінпротокол через незадекларовану ділянку в Криму, отриману за законодавством держави-окупанта та через конфлікт інтересів. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Повідомляється, що ще 1 жовтня 2020 року НАЗК направило Олександру Тупицькому запит із проханням пояснити, чому він не вказав у декларації свою ділянку в Криму. За таке порушення НАЗК мало вручити судді адмінпротокол. Однак уже 27 жовтня Олександр Тупицький проголосував за рішення, у якому визнавалося неконституційним право НАЗК складати адмінпротоколи.

Олександр Тупицький вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів. Тепер, коли Верховна Рада відновила згадане право НАЗК, ми мусимо скласти два адмінпротоколи щодо Тупицького — щодо умисного незазначення ділянки в декларації та щодо конфлікту інтересів, — зазначив Новіков.

Як відомо, 1 жовтня 2020 року НАЗК направило судді запит щодо надання пояснень та документів Олександру Тупицькому через його незадеклароване майно. Уже 7 жовтня 2020 року Олександр Тупицький повідомив, що відбуває в щорічну відпустку та просить подовжити термін для надання пояснень.

27 жовтня 2020 року Олександр Тупицький узяв участь у розгляді Рішення КСУ, яким право НАЗК складати адмінпротоколи визнано неконституційним. Отже, Олександр Тупицький голосував за прийняття рішення в тій редакції, що задовольняла його приватний інтерес, вважають у НАЗК.

Під час повної перевірки декларації НАЗК виявило, що у Єдиному реєстрі довіреностей наявна довіреність, якою 4 листопада 2018 року Олександр Тупицький уповноважив певну особу бути його представником як власника щодо декількох об'єктів. Серед них — земельна ділянка, розташована в Криму. Відомості про цю земельну ділянку відсутні в Державному земельному кадастрі України.

З документа «Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости», виданого Федеральною службою державної реєстрації, кадастру й картографії Російської Федерації, слідує, що 19 липня 2018 року Олександр Тупицький набув право власності на вказану земельну ділянку за російським законодавством.

У такий спосіб Олександр Тупицький отримав у користування земельну ділянку з порушенням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (ч. 4 ст. 11).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Верховному суді оскаржено резонансний указ президента Володимира Зеленського № 607/2020 про відсторонення від посади голови Конституційного суду України (КСУ) Олександра Тупицького. Відповідний позов надійшов 1 лютого до Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду.