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Ракурс
Олександр Тупицький. Фото: uazmi.net

Верховний суд відмовив Тупицькому у відкритті справи проти Зеленського

3 лют 2021, 20:38
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Верховний суд, перевіривши матеріали позовної заяви до президента України про визнання протиправним та скасування указу президента від 29 грудня, відмовив голові Конституційного суду Олександру Тупицькому у відкритті провадження у справі, оскільки цей позов не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 КАС України юрисдикція адміністративних судів не поширюється на справи, зокрема, віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України, — йдеться в повідомленні прес-служби Верховного суду в Facebook.

Також суд зазначив, що правовий статус президента України належить до сфери конституційних правовідносин, тому офіційне тлумачення Конституції України, зокрема, в цій частині, як і вирішення питання про відповідність закону, іншого правового акта (їх окремих положень) щодо обсягу повноважень президента Конституції України, також є винятковим повноваженням Конституційного суду України.


У повідомленні суду не говориться, хто виступав позивачем у цій справі. Разом з тим, як стало відомо агентству «Інтерфакс-Україна», позивач — глава Конституційного суду України Олександр Тупицький.

Нагадаємо, Олександр Тупицький, відсторонений на два місяці указом президента Володимира Зеленського, також подав до суду на Управління держохорони, співробітники якого перешкоджали йому у потраплянні на робоче місце.

Джерело: Ракурс


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