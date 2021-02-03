Верховный суд отказал Тупицкому в открытии дела против Зеленского

Александр Тупицкий. Фото: uazmi.net

https://racurs.ua/n149921-verhovnyy-sud-otkazal-tupickomu-v-otkrytii-dela-protiv-zelenskogo.html

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Верховный суд, проверив материалы искового заявления к президенту Украины о признании противоправным и отмене указа президента от 29 декабря, отказал главе Конституционного суда Александру Тупицкому в открытии производства по делу, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

Согласно ч. 2 ст. 19 КАС Украины юрисдикция административных судов не распространяется на дела, в частности, отнесенные к юрисдикции Конституционного суда Украины, — говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда в Facebook.

Также суд сообщил, что правовой статус президента Украины относится к сфере конституционных правоотношений, поэтому официальное толкование Конституции Украины, в частности, в этой части, как и решения вопроса о соответствии закона, иного правового акта (их отдельных положений) относительно объема полномочий президента Конституции Украины, также является исключительным полномочием Конституционного суда Украины.

В сообщении суда не говорится, кто выступал истцом в этом деле. Вместе с тем, как стало известно агентству «Интерфакс-Украина», истец — глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

Напомним, Александр Тупицкий, отстраненный на два месяца указом президента Владимира Зеленского, также подал в суд на Управление госохраны, сотрудники которого препятствовали ему в попадании на рабочее место.