Тупицкий. Фото: Схемы

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Александр Тупицкий, бывший глава Конституционного суда Украины (КСУ), получил сразу два административных протокола, которые на него составил глава Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Александр Новиков.

Судья получил админпротокол из-за незадекларированного участка в Крыму, полученного по законодательству государства-оккупанта, и из-за конфликта интересов. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Сообщается, что еще 1 октября 2020 года НАПК направило Александру Тупицкому запрос с просьбой объяснить, почему он не указал в декларации свой участок в Крыму. За такое нарушение НАПК должно было вручить судье админпротокол. Однако уже 27 октября Александр Тупицкий проголосовал за решение, в котором признавалось неконституционным право НАПК составлять админпротоколы.

Александр Тупицкий совершил действия в условиях реального конфликта интересов. Теперь, когда Верховная Рада возобновила упомянутое право НАПК, мы должны составить два админпротокола на Тупицкого — за умышленное неуказание участка в декларации и за конфликт интересов, — отметил Новиков.

Как известно, 1 октября 2020 года НАПК направило судье запрос о предоставлении объяснений и документов Александру Тупицкому из-за его незадекларированного имущества. Уже 7 октября 2020 года Тупицкий сообщил, что отбывает в ежегодный отпуск и просит продлить срок для дачи объяснений.

27 октября 2020 года Александр Тупицкий принял участие в рассмотрении решения КСУ, которым право НАПК составлять админпротоколы признано неконституционным. Таким образом Александр Тупицкий голосовал за принятие решения в той редакции, которая удовлетворяла его частный интерес, считают в НАПК.

Во время полной проверки декларации НАПК выявило, что в Едином реестре доверенностей имеется доверенность, которой 4 ноября 2018 года Александр Тупицкий уполномочил определенное лицо быть его представителем как собственника по нескольким объектам. Среди них — земельный участок, расположенный в Крыму. Сведения об этом земельном участке отсутствуют в Государственном земельном кадастре Украины.

Из документа «Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости», изданного Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации, следует, что 19 июля 2018 года Александр Тупицкий приобрел право собственности на указанный земельный участок по российскому законодательству.

Таким образом Тупицкий получил в пользование земельный участок с нарушением Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» (ч. 4 ст. 11).

Напомним, ранее мы сообщали, что в Верховном суде обжаловано резонансный указ президента Владимира Зеленского № 607/2020 об отстранении от должности главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого. Соответствующий иск поступил 1 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного суда.