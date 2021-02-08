Разоблаченные коллекторы, которые шантажировали должников порнографией. Фото: НПУ

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Правоохранители разоблачили группу коллекторов, которые шантажировали должников порнографией.

Дельцы оказывали людям кредитные услуги, а в случае неуплаты долга — шантажировали. Угрожали клиентам не только физической расправой. Злоумышленники с помощью монтажа изготавливали порнографический контент с изображением заемщиков или их родственников. Эти фейки они угрожали распространить. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что разоблачили злоумышленников сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции. Участниками преступной схемы оказались более 30 человек. По предварительным подсчетам, злоумышленники совершили более 360 тыс. угроз гражданам из разных регионов Украины.

В офисах компании, автомобилях и квартирах фигурантов правоохранители провели более 50 обысков. Были изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, серверное оборудование и «черновые» записи. Следственные действия продолжались на территории Киевской, Харьковской, Винницкой, Сумской областей и в столице.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, киберполиция разоблачила четырех педофилов в разных областях Украины, которые развращали детей, снимали это на телефон и распространяли незаконный порноконтент в сети.