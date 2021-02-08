Викриті колектори, які шантажували боржників порнографією. Фото: НПУ

https://racurs.ua/ua/n150119-kolektory-shantajuvaly-borjnykiv-pornografiieu-video.html

Ракурс

Правоохоронці викрили групу колекторів, які шантажували боржників порнографією.

Ділки надавали людям кредитні послуги, а у разі несплати боргу — шантажували. Погрожували клієнтам не лише фізичною розправою. Зловмисники за допомогою монтажу виготовляли порнографічний контент із зображенням позичальників або їхніх родичів. Ці фейки вони погрожували розповсюдити. Про це 8 лютого повідомила прес-служба Національної поліції.

Зазначається, що викрили зловмисників співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції. Учасниками злочинної схеми виявилися понад 30 осіб. За попередніми підрахунками, зловмисники здійснили більше 360 тис. погроз громадянам із різних регіонів України.

В офісах компанії, автомобілях та квартирах фігурантів правоохоронці провели понад 50 обшуків. Було вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, серверне обладнання та «чорнові» записи. Слідчі дії тривали на території Київської, Харківської, Вінницької, Сумської областей та у столиці.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та за ч. 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, кіберполіція викрила чотирьох педофілів у різних областях України, які розбещували дітей, знімали це на телефон і поширювали незаконний порноконтент у мережі.