YouTube заблокував запис розмови Навального з його ймовірним отруйником

https://racurs.ua/ua/n150118-youtube-zablokuvav-zapys-rozmovy-navalnogo-z-yogo-ymovirnym-otruynykom.html

Ракурс

Відеозапис розмови опозиціонера Олексія Навального з учасником групи його ймовірних отруйників з ФСБ Костянтином Кудрявцевим заблокували на YouTube (Ютуб).

Це відео містить матеріали, що належать користувачеві ViacomCBS. Він заблокував їх показ у вашій країні для захисту авторських прав, — повідомляє дисклеймер на відео. Коментарі до ролика відключені.

ViacomCBS — американська медіакорпорація, куди входять компанії Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central. Припускають, що відео заблокували через те, що в ньому використовувався якийсь контент, права на який належить ViacomCBS.

Запис розмови Навального з Кудрявцевим залишився доступним на каналі «Навальний Live» і на каналі видання The Insider.

Навальний опублікував запис розмови з Кудрявцевим 21 грудня 2020 року — через тиждень після виходу журналістського розслідування про те, що політика могли отруїти «Новичком» співробітники секретного підрозділу ФСБ. Кудрявцева назвали ймовірним учасником отруєння.

Навальний відрекомендувався Кудрявцеву помічником секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева. Кудрявцев розповів політику деякі подробиці отруєння — зокрема те, що отруту нанесли на внутрішню частину трусів Навального.

ФСБ назвала запис розмови сфальшованим. Слідчий комітет відмовився перевіряти співробітників спецслужби на причетність до отруєння Навального.

Тим часом «Левада-центр» повідомив, що фільм про «палац Путіна» в Геленджику подивився кожний четвертий росіянин. Третина з них упевнені, що все показане є неправдою. Опитування «Левада-центру» виявило, що 10% росіян не бачили фільм, але знайомі з його змістом.

Нічого не знають про фільм 31% респондентів. Найкраще знайомі з фільмом молоді люди — у віковій групі від 18 до 24 років його подивилися 37%, в той час як серед людей старше 55 років ця частка становить лише 23%.

Фільм «Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара» вийшов 19 січня. У ньому стверджується, що під Геленджиком для президента побудована триповерхова резиденція, будівництво якої обійшлося у 100 млрд рублів. Путін заявляв, що ні йому, ні його родичам резиденція ніколи не належала. Бізнесмен Аркадій Ротенберг через 10 днів після виходу фільму заявив, що територія належить йому і що на ній будується Апарт-готель.

Зараз у відео на YouTube 110 млн переглядів.