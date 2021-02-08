YouTube заблокировал запись разговора Навального с его вероятным отравителем

https://racurs.ua/n150118-youtube-zablokiroval-zapis-razgovora-navalnogo-s-ego-veroyatnym-otravitelem.html

Ракурс

Видеозапись разговора оппозиционера Алексея Навального с участником группы его вероятных отравителей в ФСБ Константином Кудрявцевым заблокировали на YouTube (Ютуб).

Это видео содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в вашей стране в целях соблюдения авторских прав, — сообщает дисклеймер на видео. Комментарии к ролику отключены.

ViacomCBS — американская медиакорпорация, в которую входят компании Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central. Предполагают, что видео заблокировали из-за того, что в нем использовался какой-то контент, права на который принадлежит ViacomCBS.

Запись разговора Навального с Кудрявцевым осталась доступной на канале «Навальный Live» и на канале издание The Insider.

Навальный опубликовал запись разговора с Кудрявцевым 21 декабря 2020 года — через неделю после выхода журналистского расследования о том, что политика могли отравить «Новичком» сотрудники секретного подразделения ФСБ. Кудрявцева назвали вероятным участником отравления.

Навальный представился Кудрявцеву помощником секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Кудрявцев рассказал политику некоторые подробности отравления — в частности то, что яд нанесли на внутреннюю часть трусов Навального.

ФСБ назвала запись разговора сфальсифицированной. Следственный комитет отказался проверять сотрудников спецслужбы на причастность к отравлению Навального.

Между тем «Левада-центр» сообщил, что фильм о «дворце Путина» в Геленджике посмотрел каждый четвертый россиянин. Треть из них уверены, что все показанное является неправдой. Опрос «Левада-центра» показал, что 10% россиян не видели фильм, но знакомы с его содержанием.

Ничего не знают о фильме 31% респондентов. Лучше всего знакомы с фильмом молодые люди — в возрастной группе от 18 до 24 лет его посмотрели 37%, в то время как среди людей старше 55 лет эта доля составляет лишь 23%.

Фильм «Дворец для Путина. История крупнейшего взятки» вышел 19 января. В нем утверждается, что под Геленджиком для президента построена трехэтажная резиденция, строительство которой обошлось в 100 млрд рублей. Путин заявлял, что ни ему, ни его родственникам резиденция никогда не принадлежала. Бизнесмен Аркадий Ротенберг через 10 дней после выхода фильма заявил, что территория принадлежит ему и что на ней строится апарт-отель.

Сейчас у видео на YouTube 110 млн просмотров.