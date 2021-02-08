Обов’язкову вакцинацію в Зеленського не вважають порушенням Конституції

Зеленський. Фото: Обозреватель

https://racurs.ua/ua/n150117-obov-yazkovu-vakcynaciu-v-zelenskogo-ne-vvajaut-porushennyam-konstytuciyi.html

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Вакцинація в Україні від коронавірусу буде обов’язковою за ініціативою президента Володимира Зеленського. Обов’язкова вакцинація для деяких категорій громадян України не порушуватиме їхні конституційні права.

Про це заявив представник президента у Конституційному суді (КСУ) Федір Веніславський, повідомляє «РБК-Україна».

За його словами, Зеленський не говорив про те, що вакцинація в Україні буде обов’язковою для всіх. Він заявив, що вакцинація у деяких країнах є обов’язковою, але щодо України мова не йшла.

Веніславський додав, що в цьому питанні ситуація неоднозначна, оскільки кожен громадянин має право на свободу та особисту недоторканість, в тому числі на заборону медичних дослідів, але забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя — це обов’язок держави.

Тому я думаю, що гіпотетично для окремих категорій громадян, діяльність яких пов’язана з ризиком швидкого поширення коронавірусу, може бути введена обов’язковість вакцинації як умова перебування на тій чи іншій роботі, — стверджує представник президента.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинувати від коронавірусу половину населення України вже цьогоріч хоче президент Володимир Зеленський. Зеленський повідомив про домовленості щодо поставок вакцини з чотирма виробниками — Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.