Вакцинувати половину українців цьогоріч хоче Зеленський — хто отримає щеплення першим

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Вакцинувати від коронавірусу половину населення України вже цьогоріч хоче президент Володимир Зеленський. Про це він заявив під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді», який розпочався у Києві 8 лютого.

Вакцинація проти СOVID-19 є нашим найпершим пріоритетом. Для забезпечення належного та рівного доступу до вакцини для всіх українців була розроблена дорожна карта вакцинації. Її головним завданням є охоплення щонайменше половини населення України протягом 2021 — початку 2022 року, — заявив глава держави.

Зеленський повідомив про домовленості щодо поставок вакцини з чотирма виробниками — Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

Першими щеплення отримають медики, військові та нацгвардійці, — додав президент.

Нагадаємо, розпочати вакцинацію в Україні планується у другій половині лютого 2021 року. Вакцинація проти коронавірусу включає п’ять етапів. Cпочатку щеплення отримають працівники системи охорони здоров’я, які працюють з COVID-пацієнтами. Також це стосуватиметься спеціалізованих закладів для літніх людей, військовослужбовців Збройних сил України і Нацгвардії, котрі охороняють Донбас.

На наступних етапах пріоритетними групами визначено людей похилого віку, осіб із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку СOVID-19 та тих, хто працює у сфері безпеки і життєдіяльності держави.