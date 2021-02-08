Україну включили в першу хвилю вакцинації СОVAХ — глава ВООЗ

https://racurs.ua/ua/n150096-ukrayinu-vkluchyly-v-pershu-hvylu-vakcynaciyi-sovah-glava-vooz.html

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Вакцинація від COVID-19 громадян розпочнеться за планом, оскільки Україну включили в першу хвилю глобальної ініціативи СОVAХ. Таку заяву зробив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреісус під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді», який розпочався у Києві 8 лютого.

Україна є однією з тих країн, які будуть включені в першу хвилю розгортання ініціативи СОVAХ, щоб вакцинувати медичних працівників, людей похилого віку і тих, хто безпосередньо спілкується з «коронавірусними» пацієнтами. Ми знаємо, що Україна вже розробила план вакцинації і ми готові співпрацювати з вами та з іншими партнерами для того, щоб забезпечити усім необхідним якомога швидше, — зазначив Гебреісус.

Він також додав, що Україна була однією з перших країн, яка розробила план реагування на коронавірусну інфекцію.