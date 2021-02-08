Украину включили в первую волну вакцинации СОVAХ — глава ВОЗ

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Вакцинация от COVID-19 для граждан начнется по плану, поскольку Украину включили в первую волну глобальной инициативы СОVAХ. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус во время всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», который начался в Киеве 8 февраля.

Украина является одной из тех стран, которые будут включены в первую волну развертывания инициативы СОVAХ, чтобы вакцинировать медицинских работников, пожилых людей и тех, кто непосредственно общается с «коронавирусными» пациентами. Мы знаем, что Украина уже разработала план вакцинации и мы готовы сотрудничать с вами и с другими партнерами для того, чтобы обеспечить всем необходимым как можно скорее, — отметил Гебреисус.

Он также добавил, что Украина была одной из первых стран, которая разработала план реагирования на коронавирусную инфекцию.