Зеленского пикетируют возмущенные сторонники каналов Медведчука. Фото: РБК-Украина

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Акция протеста из-за закрытия телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK началась в Киеве в понедельник, 8 февраля.

Активисты пришли к зданию конгрессно-выставочного центра «Парковый», где сейчас проходит форум «Украина 30». Митингующие держат в руках плакаты с надписями: «Вместо коррупции Зе закрыл каналы», «Ким Чен Зе», «Конец свободы слова». Об этом сообщает «РБК-Украина».

Сейчас ситуация спокойная, но возле митингующих появились представители «Национального корпуса». На месте происшествия охрану правопорядка осуществляют правоохранители.

В пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили, что движение по Парковой дороге ограничено от аллеи Героев Крут, в связи с проведением митинга.

Тем временем журналист Андрей Цаплиенко в Telegram со ссылкой на источники написал, что акция сторонников каналов Медведчука проплаченная, якобы за участие в митинге платят по 200 грн. По его информации, протестующие должны были собраться возле станции метро «Дарница», «Выдубичи» и у Левобережья и автобусами доехать на место назначения. Отмечается, что акция продлится до 12.00. Подобная акция запланирована и на 10 февраля у здания посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве.

Напомним, на прошлой неделе были введены санкции против нардепа Тараса Козака и его активов. В частности, были закрыты телеканалы Newsone, «112 Украина» и ZIK. В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что лицензии заблокированных телеканалов можно аннулировать лишь в судебном порядке.