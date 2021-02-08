Зеленського пікетують обурені прихильники каналів Медведчука. Фото: РБК-Україна

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Акція протесту через закриття телеканалів NewsOne, «112 Україна» та ZIK розпочалася у Києві в понеділок, 8 лютого.

Активісти прийшли до будівлі конгресно-виставкового центру «Парковий», де зараз проходить форум «Україна 30». Мітингувальники тримають у руках плакати з написами: «Замість корупції Зе закрив канали», «Кім Чен Зе», «Кінець свободи слова». Про це повідомляє «РБК-Україна».

Наразі ситуація спокійна, але поблизу мітингувальників з’явилися представники «Національного корпусу». На місці події охорону правопорядку здійснюють правоохоронці.

У прес-службі патрульної поліції Києва повідомили, що рух по Парковій дорозі обмежено від алеї Героїв Крут, у зв’язку з проведенням мітингу.

Тим часом журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram із посиланням на джерела написав, що акція прихильників каналів Медведчука проплачена, буцімто за участь у мітингу платять по 200 грн. За його інформацією, протестувальники мали зібратися біля стації метро «Дарниця», «Видубичі» та біля Лівобережжя й автобусами доїхати на місце призначення. Зазначається, що акція триватиме до 12.00. Подібна акція запланована й на 10 лютого біля будівлі посольства Сполучених Штатів Америки в Києві.

Нагадаємо, минулого тижня були введені санкції проти нардепа Тараса Козака та його активів. Зокрема, були закриті телеканали Newsone, «112 Україна» та ZIK. У Національній раді з питань телебачення і радіомовлення заявили, що ліцензії заблокованих телеканалів можна анулювати лише в судовому порядку.