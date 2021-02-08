Українці — не кролики, експериментувати з ними не дамо — Зеленський про російську вакцину

https://racurs.ua/ua/n150094-ukrayinci-ne-krolyky-eksperymentuvaty-z-nymy-ne-damo-zelenskyy-pro-rosiysku-vakcynu.html

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Російську вакцину від коронавірусу «Супутник V» українці не отримають, бо вони — не кролики, над якими експериментують.

Президент Володимир Зеленський 8 лютого прокоментував ймовірність використання вакцини від коронавірусу з Росії в Україні.

На форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» глава держави поспілкувався із журналістами, які запитали в Зеленського про ймовірність завезення і сертифікації «Супутника».

Українці — точно не кролики, ми не маємо право над ними експериментувати. Ми домовлялися з провідними виробниками вакцин від коронавірусу. Тому першим в лютому буде Pfizer. Президент Єврокомісії сьогодні підтвердила, що в лютому ми отримаємо перші дози, — розповів Зеленський.

Зеленський порадив росіянам спочатку запровадити масову вакцинацію у своїй країні, а тоді пропонувати іншим країнам.

Найкращий варіант — глобальна вакцинація твого населення. У росіян 140 млн людей, тому забезпечте своє населення спочатку. Тоді вакцина буде не про політику, а про вакцинацію, — сказав Зеленський.

Він вважає, що зараз «напружений час, а потім буде легше», хоча нагадав, що, відповідно до соціологічним опитувань, 50% українців не вірить в цілому в коронавірус та не довіряє вакцинам.