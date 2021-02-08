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Украинцы — не кролики, экспериментировать с ними не дадим — Зеленский о российской вакцине

Украинцы — не кролики, экспериментировать с ними не дадим — Зеленский о российской вакцине

8 фев 2021, 11:11
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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» украинцы не получат, потому что они — не кролики, с которыми экспериментируют.

Президент Владимир Зеленский 8 февраля прокомментировал вероятность использования вакцины от коронавируса из России в Украине.

На форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» глава государства пообщался с журналистами, спросили у Зеленского о вероятности завоза и сертификации «Спутника».

Украинцы — точно не кролики, мы не имеем права над ними экспериментировать. Мы договаривались с ведущими производителями вакцин от коронавируса. Поэтому первым в феврале будет Pfizer. Президент Еврокомиссии сегодня подтвердила, что в феврале мы получим первые дозы, — рассказал Зеленский.

Зеленский посоветовал россиянам сначала ввести массовую вакцинацию в своей стране, а потом предлагать другим странам.


Лучший вариант — глобальная вакцинация твоего населения. У россиян 140 млн людей, поэтому обеспечьте свое население сначала. Тогда вакцина будет не о политике, а о вакцинации, — сказал Зеленский.

Он считает, что сейчас «напряженное время, а потом будет легче», хотя напомнил, что, согласно социологическим опросам, 50% украинцев не верит в целом в коронавирус и не доверяет вакцинам.

Источник: Ракурс


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