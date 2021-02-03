Телеканали. Фото: ZIK

https://racurs.ua/ua/n149885-licenziyi-telekanaliv-kozaka-ne-anuluvanni-nacrada.html

Ракурс

Тарас Козак, власник каналів Newsone, ZIK та 112 Україна, досі має чинні ліцензії на мовлення. Ліцензії заблокованих телеканалів можна анулювати лише в судовому порядку.

Через це частоти заблокованих телеканалів не будуть використовуватися найближчим часом. Про це розповів член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олег Черниш, передає «Суспільне».

За його словами, наразі анулювати ліцензії телеканалів можливо лише через суд, а телеканали 112 Україна та Newsone не використовували телевізійні частоти. Єдиним каналом, що мовив в багатоканальній мережі Зеленбуду, був ZIK.

Поки що ліцензію та частоти ZIK ми не будемо, скоріше за все, якимось чином використовувати. Бо це оголошення конкурсу, а зараз конкурс ми не можемо оголошувати, — повідомив Черниш.

При цьому він нагадав, що телеканали планують оскаржувати рішення РНБО у судовому порядку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський запровадив санкції проти «правої руки» проросійського політика Віктора Медведчука — нардепа Верховної Ради від «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака на п’ять років. Йому юридично належать телеканали Newsone, 112 та ZIK.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження або припинення транзиту ресурсів, польотів, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів.