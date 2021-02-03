Каналы. Фото: ZIK

https://racurs.ua/n149885-licenzii-telekanalov-kozaka-ne-annulirovali-nacsovet.html

Ракурс

Тарас Козак, владелец каналов Newsone, ZIK и 112 Украину, до сих пор имеет действующие лицензии на вещание. Лицензии заблокированных телеканалов можно аннулировать только в судебном порядке.

Поэтому частоты заблокированных телеканалов не будут использоваться в ближайшее время. Об этом рассказал член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Олег Черныш, передает «Суспільне».

По его словам, сейчас аннулировать лицензии телеканалов возможно только через суд, а телеканалы 112 Украина и Newsone не использовали телевизионные частоты. Единственным каналом, который вещал в многоканальной сети Зеленстроя, был ZIK.

Пока лицензию и частоты ZIK мы не будем, скорее всего, каким-то образом использовать. Потому что это объявление конкурса, а сейчас конкурс мы не можем объявлять, — сообщил Черныш.

При этом он напомнил, что телеканалы планируют обжаловать решение СНБО в судебном порядке.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский ввел санкции против «правой руки» пророссийского политика Виктора Медведчука — нардепа Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака на пять лет. Ему юридически принадлежат телеканалы Newsone, 112 и ZIK.

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение или прекращение транзита ресурсов, полетов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений.