Чутки про безпліддя після COVID-вакцинації заперечили у ВООЗ. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n150097-chutky-pro-bezpliddya-pislya-covid-vakcynaciyi-zaperechyly-u-vooz.html

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Вакцинація від коронавірусу не може викликати безпліддя, запевнили у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Вакцини, які ми щеплюємо, не можуть викликати безпліддя. Це чутки, що циркулюють навколо багатьох різних вакцин і ці чутки не відповідають дійсності, — заявила директор департаменту ВООЗ з імунізації та вакцинації Кейт О’Браєн.

За її словами, не існує жодної вакцини, що викликає безпліддя.

О’Браєн також спростувала припущення про те, що вакцини від COVID-19 здатні призводити до зміни ДНК у людини, а хімічні речовини, що містяться в них, можуть завдавати шкоди здоров’ю.

Вакцини, які в нас є, — безпечні, — наголосила вона.



Нагадаємо, нинішні темпи вакцинації дозволять повернутися до звичного життя не раніше ніж через сім років.

Для цього необхідно буде прищепити 75% населення планети. У середньому у світі зараз вакцинують близько 4,5 млн осіб на добу.