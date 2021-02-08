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Ракурс
Слухи о бесплодии после COVID-вакцинации опровергли в ВОЗ. Фото: УП

Слухи о бесплодии после COVID-вакцинации опровергли в ВОЗ

8 фев 2021, 11:43
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Вакцинация от коронавируса не может вызывать бесплодие, заверили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вакцины, которые мы прививаем, не могут вызвать бесплодие. Это слухи, циркулирующие вокруг многих разных вакцин и эти слухи не соответствуют действительности, — заявила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинации Кейт О’Брайен.

По ее словам, не существует никакой вакцины, вызывающей бесплодие.

О’Брайен также опровергла предположение о том, что вакцины от COVID-19 способны приводить к изменению ДНК у человека, а химические вещества, содержащиеся в них, могут наносить вред здоровью.

Вакцины, имеющиеся у нас есть, — безопасные, — подчеркнула она.


Напомним, по прогнозам экспертов, нынешние темпы вакцинации позволят вернуться к привычной жизни не раньше чем через семь лет.

Для этого необходимо будет привить 75% населения планеты. В среднем в мире сейчас вакцинируют около 4,5 млн человек в сутки.

Источник: Ракурс


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