Слухи о бесплодии после COVID-вакцинации опровергли в ВОЗ. Фото: УП

https://racurs.ua/n150097-sluhi-o-besplodii-posle-covid-vakcinacii-oprovergli-v-voz.html

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Вакцинация от коронавируса не может вызывать бесплодие, заверили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вакцины, которые мы прививаем, не могут вызвать бесплодие. Это слухи, циркулирующие вокруг многих разных вакцин и эти слухи не соответствуют действительности, — заявила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинации Кейт О’Брайен.

По ее словам, не существует никакой вакцины, вызывающей бесплодие.

О’Брайен также опровергла предположение о том, что вакцины от COVID-19 способны приводить к изменению ДНК у человека, а химические вещества, содержащиеся в них, могут наносить вред здоровью.

Вакцины, имеющиеся у нас есть, — безопасные, — подчеркнула она.



Напомним, по прогнозам экспертов, нынешние темпы вакцинации позволят вернуться к привычной жизни не раньше чем через семь лет.

Для этого необходимо будет привить 75% населения планеты. В среднем в мире сейчас вакцинируют около 4,5 млн человек в сутки.