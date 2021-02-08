Вакцинировать половину украинцев в 2021 году хочет Зеленский — кто первым получит прививки

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Вакцинировать от коронавируса половину населения Украины уже в этом году хочет президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил во время всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», который начался в Киеве 8 февраля.

Вакцинация против СOVID-19 является нашим первым приоритетом. Для обеспечения надлежащего и равного доступа к вакцине для всех украинцев была разработана дорожная карта вакцинации. Ее главной задачей является охват не менее половины населения Украины в течение 2021 — начале 2022 года, — заявил глава государства.

Зеленский сообщил о договоренности по поставкам вакцин с четырьмя производителями — Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax.

Первыми прививки получат медики, военные и нацгвардейцы, — добавил президент.

Напомним, начать вакцинацию в Украине планируется во второй половине февраля 2021 года. Вакцинация против коронавируса включает пять этапов. Изначально прививки получат работники системы здравоохранения, лечащие COVID-пациентов. Также это будет касаться специализированных учреждений для пожилых людей, военнослужащих Вооруженных сил Украины и Нацгвардии, охраняющих Донбасс.

На следующих этапах приоритетными группами определены пожилые люди, лица с очень высоким риском инфицирования и развития СOVID-19 и те, кто работает в сфере безопасности и жизнедеятельности государства.