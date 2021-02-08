Обязательную вакцинацию у Зеленского не считают нарушением Конституции

Обязательную вакцинацию у Зеленского не считают нарушением Конституцииhttps://racurs.ua/n150117-obyazatelnuu-vakcinaciu-u-zelenskogo-ne-schitaut-narusheniem-konstitucii.htmlРакурс
Вакцинация в Украине от коронавируса будет обязательной по инициативе президента Владимира Зеленского. Обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан Украины не нарушит их конституционные права.
Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде (КСУ) Федор Вениславский, сообщает «РБК-Украина».
По его словам, Зеленский не говорил о том, что вакцинация в Украине будет обязательной для всех. Он заявил, что вакцинация в некоторых странах является обязательной, но об Украине речь не шла.
Вениславский добавил, что в этом вопросе ситуация неоднозначная, поскольку каждый гражданин имеет право на свободу и личную неприкосновенность, в том числе на запрет медицинских опытов, но обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия — это обязанность государства.
Поэтому я думаю, что гипотетически для отдельных категорий граждан, деятельность которых связана с риском быстрого распространения коронавируса, может быть введена обязательная вакцинация как условие пребывания на той или иной работе, — утверждает представитель президента.
Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинировать от коронавируса половину населения Украины уже в этом году хочет президент Владимир Зеленский. Зеленский сообщил о договоренности по поставкам вакцины с четырьмя производителями — Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax.