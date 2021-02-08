Вакцинация Зеленского и министров – Ляшко сообщил детали. Фото: EPA

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Вакцинироваться от коронавируса Владимир Зеленский будет на втором этапе вакцинации, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Президент как верховный главнокомандующий попадает на вакцинацию во втором этапе. Также на этом этапе у нас указанные лица, выполняющие критические для государства функции, поэтому премьер-министр и министры могут спокойно вакцинироваться, даже без изменения дорожной карты, — сказал он на форуме «Украина 30».

По словам Ляшко, такая ​​практика распространена везде — лидеры показывают одними из первых проведения прививок теми иммунобиологическими препаратами, которые в дальнейшем массово используются для вакцинации населения.

Глава государства хочет получить прививку, когда будут вакцинировать военных. Скорее всего, это будет вакцина AstraZeneca. При этом президент готов делать прививку в прямом эфире.

Напомним, Зеленский хочет в 2021 году вакцинировать от коронавируса половину населения Украины. Он сообщил о договоренности по поставкам вакцин с четырьмя производителями — Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax.

Президент заявил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» украинцы не получат, потому что они — не кролики, с которыми экспериментируют.