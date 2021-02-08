Вакцинація Зеленського і міністрів — Ляшко повідомив деталі. Фото: EPA

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Вакцинуватися від коронавірусу Володимир Зеленський буде на другому етапі щеплень, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Президент як верховний головнокомандувач попадає на вакцинацію в другому етапі. Також на цьому етапі у нас зазначені особи, які виконують критичні для держави функції, тому прем'єр-міністр і міністри можуть спокійно вакцинуватися, навіть і без зміни дорожньої карти, — сказав він на форумі «Україна 30».

За словами Ляшка, така практика поширена скрізь — лідери показують одними з перших проведення щеплень тими імунобіологічними препаратами, які надалі масово використовуються для вакцинації населення тих країн, які вони очолюють.

Глава держави хоче отримати щеплення, коли вакцинуватимуть військових. Скоріше за все, це буде вакцина AstraZeneca. При цьому президент готовий робити щеплення у прямому ефірі.

Нагадаємо, Зеленський хоче у 2021 році вакцинувати від коронавірусу половину населення України. Він повідомив про домовленості щодо поставок вакцини з чотирма виробниками — Pfizer, AstraZeneca, Sinovac та Novavax.

Президент заявив, що російську вакцину від коронавірусу «Супутник V» українці не отримають, бо вони — не кролики, над якими експериментують.