Німецьким медикам заплатять COVID-премії по 1,5 тис. євро

У Німеччині медикам заплатять COVID-премії по 1,5 тис. євро. Фото: Громадське

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Бонусні виплати у розмірі 1 тис. 500 євро обіцяє здійснити влада Німеччини медичним працівникам, які брали участь у боротьбі з пандемією коронавірусу.

З ідеєю виплати таких бонусів виступив міністр охорони здоров’я ФРН Йенс Шпан. Він запропонував відзначити таким чином заслуги медиків, бо друга хвиля пандемії COVID-19 в набагато більшій мірі завантажила медичні установи, ніж перша. Про це 8 лютого повідомляє видання DW.

За словами очільника німецького МОЗ, на премії зможе розраховувати персонал 1 тис. 38 лікарень. На «коронавірусні» грошові бонуси уряд виділить 450 млн євро, а самі виплати планують завершити до кінця червня 2021 року.

Остання статистика коронавірусу свідчить, що СOVID-19 у світі з початку пандемії заразилися понад 106 млн осіб, понад 2,3 млн померли.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням додатково надати 123,6 млн грн із фонду боротьби з COVID-19 на доплати працівникам МВС.