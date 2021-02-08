Яка роль олігархів-власників українських ЗМІ, розповів посол ЄС в Україні

https://racurs.ua/ua/n150110-yaka-rol-oligarhiv-vlasnykiv-ukrayinskyh-zmi-rozpoviv-posol-ies-v-ukrayini.html

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Матті Маасікас, глава представництва Європейського Союзу в Україні назвав інформаційний простір в Україні «дуже особливим». Про це він заявив під час виступу у Києві на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді» 8 лютого.

Інформаційний простір в Україні є дійсно дуже особливим, досить характерним, зважаючи на поточний конфлікт з країною-сусідкою та на усі інші контексти й обставини. Мене досить вразило одне питання, коли я прибув сюди, — це власники ЗМІ, ландшафт ЗМІ в Україні, хто володіє телеканалами. Українське населення отримує більшість інформації з цих телеканалів і я був здивований, хто є їхніми власниками, — розповів Маасікас.

За його словами, він роздумує над роллю «багатих осіб», котрі є власниками українських ЗМІ.

Я продовжую дивуватися і роздумувати — ось ці багаті особи, котрі хочуть мати вплив на суспільство, — яка їхня роль? Вони володіють телеканалами, вони контролюють окремі медіакомпанії, окремі ЗМІ. От, скажімо, наскільки це практично? Наскільки це допомагає боротися проти дезінформації за такого складного контексту. Адже ми розуміємо, що завдання досить важливе, — надати населенню вдосталь об'єктивної інформації. Чи справляється Україна з цим? Знову ж таки, тривала підтримка Європейського Союзу суспільним мовникам є дуже важливою. У період кризи ці питання набирають неабиякої ваги, — зазначив глава представництва ЄС в Україні.

Нагадаємо, у понеділок в Києві розпочався всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді». Участь у цьому форумі взяли президент України Володимир Зеленський, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус, а також очільник МЗС Дмитро Кулеба, посол ЄС в Україні, тимчасово повірена США в Україні та низка інших топ-посадовців.