Сотні британських вчених підозрюються у допомозі армії КНР. Фото: mychinaexpert.ru

https://racurs.ua/ua/n150109-sotni-brytanskyh-vchenyh-pidozruutsya-u-dopomozi-armiyi-knr-the-times.html

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Британські вчені могли ненавмисно допомогти владі Китаю створити смертельну зброю.

Близько 200 британських вчених перебувають під слідством за підозрою в ненавмисній допомозі китайському уряду у створенні зброї масового знищення. Науковців підозрюють у порушенні суворих експортних законів, спрямованих на запобігання передачі інтелектуальної власності особливо чутливих технологій ворожим державам. Про це повідомляє The Times.

Зазначається, що британський уряд готується відправити відповідні повідомлення більш ніж 200 своїм громадянам, які працюють в більш ніж дюжині британських університетів. Вчених підозрюють у передачі владі КНР досліджень в області передових військових технологій — про літаки, конструкції ракет та кіберзброю.

При цьому багато дослідників підозрюються в тому, що ненавмисно порушили закони шляхом укладення комерційних угод з китайськими компаніями. Фігурантам справ загрожує до 10 років тюрми, якщо їх вину доведуть.

Нагадаємо, США вважаються лідером із продажу зброї. На 12 американських фірм припадає 61% продажів зброї по всьому світові.