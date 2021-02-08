Сотни британских ученых подозреваются в помощи армии КНР. Фото: mychinaexpert.ru

https://racurs.ua/n150109-sotni-britanskih-uchenyh-podozrevautsya-v-pomoschi-armii-knr-the-times.html

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Британские ученые могли непреднамеренно помочь властям Китая создать смертельное оружие.

Около 200 британских ученых находятся под следствием по подозрению в неумышленной помощи китайскому правительству в создании оружия массового уничтожения. Ученых подозревают в нарушении строгих экспортных законов, направленных на предотвращение передачи интеллектуальной собственности особо чувствительных технологий враждебным государствам. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что британское правительство готовится отправить соответствующие сообщения более чем 200 своим гражданам, которые работают в более чем дюжине британских университетов. Ученых подозревают в передаче властям КНР исследований в области передовых военных технологий — о самолетах, конструкциях ракет и кибероружии.

При этом многие исследователи подозреваются в том, что непреднамеренно нарушили законы путем заключения коммерческих сделок с китайскими компаниями. Фигурантам дел грозит до 10 лет тюрьмы, если их вину докажут.

Напомним, США считаются лидером по продаже оружия. На 12 американских фирм приходится 61% продаж оружия по всему миру.