Оксану Марченко внесли в базу сайта «Миротворец». Фото: УП

https://racurs.ua/n150108-oksanu-marchenko-vnesli-v-bazu-sayta-mirotvorec.html

Ракурс

Оксану Марченко, супругу народного депутата Виктора Медведчука, сайт центра «Миротворец» внес в свои списки.

Финансирование террористов и российских оккупантов, отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины, участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками, — говорится в обосновании появления профиля Марченко на сайте.

В публикации сообщили, что Марченко вела незаконную деятельность в оккупированном Крыму. Телеведущую назвали «противницей независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ».

В профиле представлены многочисленные свидетельства причастности супруги нардепа к деятельности ряда компаний, ведущих хозяйственную деятельность в РФ и на оккупированных РФ территориях Украины, а также фрагмент интервью с ней.

Крестным отцом дочери Марченко является президент РФ Владимир Путин, телеведущая заявляет, что поддерживает с ним отношения.

Согласно опубликованной информации, Марченко также принадлежит пакет акций украинского телеканала «1+1».

Напомним, Виктор Медведчук и его соратники, представили резолюцию, в которой требуют импичмента президента Владимира Зеленского.