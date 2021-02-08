На закрытых каналах Медведчука молчание — журналисты заклеили рты, скриншот видео

https://racurs.ua/n150098-na-zakrytyh-kanalah-medvedchuka-molchanie-jurnalisty-zakleili-rty-foto.html

Ракурс

Журналисты закрытых каналов из сферы влияния Виктора Медведчука утром 8 февраля вышли в эфир с заклеенными ртами. Так они протестуют, по их мнению, против наступления на свободу слова.

Сотрудники телеканалов Zіk, «112 Украина» и NewsOne заклеили себе рты черной лентой и молчат.

Они считают, что президент Украины решился на закрытие их каналов, чтобы журналисты «молчали о тарифах». В эфирное время все молчат, даже гости в студии.

Зеленский уничтожает СМИ, потому что испугался правды, — такие слова звучат из ролика, который распространяют эти каналы.

Напомним, что пока Zik, «112 Украина» и NewsOne выходят в YouTube, однако правительство обратилось к видеохостингу с просьбой закрыть их аккаунты.

В четверг, 4 февраля в Google Docs появилось открытый для просмотра гугл-документ под названием «Пропагандисты каналов Медведчука», в котором сообщаются паспортные данные журналистов из закрытых указом Владимира Зеленского телеканалов, принадлежащих нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку.