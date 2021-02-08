На закритих каналах Медведчука мовчанка — журналісти заклеїли роти, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n150098-na-zakrytyh-kanalah-medvedchuka-movchanka-jurnalisty-zakleyily-roty-foto.html

Ракурс

Журналісти закритих каналів зі сфери впливу Віктора медведчука уранці 8 лютого вийшли в ефір із заклеєними ротами. Так вони протестують, на їхню думку, проти наступу на свободу слова.

Співробітники телеканалів ZIk, «112 Україна» та NewsOne заклеїли собі роти чорною стрічкою і мовчать.

Вони вважають, що президент України наважився на закриття їх каналів, щоб журналісти «мовчали про тарифи». В ефірний час усе мовчать, навіть гості в студії.

Зеленський знищує ЗМІ, бо злякався правди, — такі слова лунають з ролика, який поширюють три закриті канали.

Нагадаємо, що поки ZIk, «112 Україна» та NewsOne виходять у YouTube, проте уряд звернувся до відеохостингу з проханням закрити їхні акаунти.

У четвер, 4 лютого в Google Docs зʼявився відкритий для перегляду гугл-документ під назвою «Пропагандисти з каналів Медведчука», у якому повідомляються паспортні дані журналістів із закритих указом Володимира Зеленського телеканалів, що належали нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козаку.